العرض اليوناني | ميدو يثير الجدل بشأن مصير فتوح مع الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو حقيقة ما تردد حول وجود عرض يوناني لأحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد أي عرض وصل الزمالك بخصوص أحمد فتوح".



وأضاف: "أحمد فتوح ومحمد صبحي بعد البطولة العربية هيتعرض عليهما عرضا جيدا جدا يليق بالثنائي ويليق بما قدماه مع منتخب مصر والثنائي عارف ده، لأن بعد البطولة العربية الموقف المالي لنادي الزمالك هيكون واضح جدا" .



وواصل: "المفاوضات دي هتاخد وقت بالتأكيد لكن هيكون في وقت معين للانتهاء من تلك المفاوضات، حتى لا يكرر الزمالك خطأ بيع إمام عاشور".