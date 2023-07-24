عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ تاريخ معاصر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو موضوعية ودقيقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن  الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

txt

أبرزها زيادة الدخل..الرئيس السيسي يعلن عن مفاجآت للمصريين في ذكرى ثورة يوليو|تفاصيل

txt

عماد الدين حسين يوضح أبرز رسائل الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

وقال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كلمة الرئيس السيسي كانت كلمة موضوعية ودقيقة للغاية".

وأشار الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس،: "ثورة يوليو محطة من محطات التاريخ المصري لكنها محطة مهمة، ونقطة تاريخية رمزية مهمة".

أوضح: الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، "ثورة يوليو ما هي إلا نتيجة للمقدمات التي تعرضت لها مصر وتعرض لها الشعب المصري".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

رحل دون تجديد عقده | ميدو يكشف عن صدمة لحارس الزمالك الموهوب

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

بعد التعدي عليه وتهديده.. الشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة|فيديو

رساله ساخرة من خالد الغندور إلى اتحاد الكرة بشأن الشحات

ترشيحاتنا

ما هو الفجر الصادق؟.. اعرفه بـ 3 علامات ولا تصلي إلا برؤيتها

المدينة الأكثر خطورة في أوروبا.. تعرف عليها

منافس الفلاجشيب.. هاتف الشباب الأفضل من سامسونج للشراء في 2023

فضل ليلة عاشوراء .. أدركها بـ 7 أمور ودعاء مجرب

سعر سكودا اوكتافيا 2023 في مصر .. صور

كامل الوزير عن أزمة الزمالك: مفيش حال هيستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ