أستاذ تاريخ معاصر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو موضوعية ودقيقة

ثمن الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وقال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كلمة الرئيس السيسي كانت كلمة موضوعية ودقيقة للغاية".

وأشار الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس،: "ثورة يوليو محطة من محطات التاريخ المصري لكنها محطة مهمة، ونقطة تاريخية رمزية مهمة".

أوضح: الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، "ثورة يوليو ما هي إلا نتيجة للمقدمات التي تعرضت لها مصر وتعرض لها الشعب المصري".