عقوبة تنتظر حسين الشحات بسبب هذا التصرف

علق الاعلامي ابراهيم فايق علي انفعال حسين الشحات علي زملائه في مباراة الاهلي وبيراميدز .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي تويتر :" حسين اخطأ خطأ كبير جدا.. سلوكيا واخلاقيا غير مقبول.. يشفع له الاعتذار والعودة السريعة للاعب بعد المباراة من الناحية الادبية لكن هذا لا يعفيه من اي عقوبات قد توقع عليه سواء من الاهلي ذاته قبل الرابطة ولجنة العقوبات. ".



حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الصلح مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد المشادة التي جرت بينهما عقب مباراة الاهلى وبيراميدز التي اقيمت مساء اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

جاء الصلح في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز وفي وجود بعض لاعبي الفريقين الذين حرصوا على تسوية الموقف في اطار العلاقة الطيبة التى تجمع بين الشحات وجميع لاعبي بيراميدز

ونجح بيراميدز في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفه ليحرم المارد الأحمر من تحقيق رقم قياسى بالدوري بلا هزيمة، في المباراة التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة 28 المؤجلة فى إطار الدوري الممتاز.