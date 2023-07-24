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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

حسين الشحات
حسين الشحات

اعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق تصريحات هاني سعيد بعد مباراة بيراميدز .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"هاني سعيد: ندرس شكوى الشحات ولم نفاوض بن شرقي وسيتم الإعلان عن صفقتي أسامه نبيه وسيف جعفر ".


حرص حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على  الصلح مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد المشادة التي جرت بينهما عقب مباراة الاهلى وبيراميدز  التي  اقيمت مساء أمس ببطولة الدوري الممتاز.

جاء الصلح في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز وفي وجود  بعض لاعبي الفريقين  الذين حرصوا على تسوية الموقف في اطار العلاقة الطيبة التى تجمع بين الشحات وجميع لاعبي  بيراميدز

ونجح بيراميدز في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفه ليحرم المارد الأحمر من تحقيق رقم قياسى بالدوري بلا هزيمة، فيالمباراة التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة 28 المؤجلة فى إطار الدوري الممتاز.

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تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

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