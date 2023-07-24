أخبار التوك شو.. تفاصيل جديدة في أزمة الكهرباء.. ومفاجأة صادمة عن الموجة الحالة وأثرها علي اقتصاديات الدول

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

ده اللي محدش عاوز يقوله.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عاجلة عن أزمة الكهرباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه منذ شهر 6 الماضي كل الغاز يتم ضخه لمحطات الكهرباء، ولم تفضّل الدولة المواطن الأجنبي على المواطن المصري.

نشأت الديهي: السيسي أنقذ 10 ملايين مصري من الموت المحقق.. فيديو

طالب الإعلامي نشات الديهي، بسحب جائزة النيل من الدكتور محمد أبو الغاز، بعدما تحدث على أن انقطاع الكهرباء يأتي في اطار تفكيك الدولة، بعد اتخاذ الدولة المصرية قرارًا بتصدير الغاز للخارج، للحصول على بعض الدولارات، على حد تعبيره.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين،: "أرى أن الدكتور محمد أبو الغار لا يستحق جائزة النيل، هو أبو الغار عمل ايه للطب في مصر، قدم ايه لمصر، اخترع ايه، ايه اللي أضافه أبو الغاز لمصر أو للعالم".

الكهرباء توجه رسالة عاجلة للمواطنين..فيديو

وجه الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، رسالة للمواطنين بشأن أزمة انقطاع التيار الكهربائي، قائلا: نشعر بالمواطنين لأن الجميع في نفس المركب ويتعرضون لقطع الكهرباء، معلقا «إن شاء الله تكون فترة بسيطة وتعدي».

الحسد .. أحمد موسى يوجّه رسالة قوية لجمهور الأهلي بعد الهزيمة من بيراميدز

وجّه الإعلامي أحمد موسى، رسالة هامة لجمهور الأهلي، قائلا:"إيه المشكلة يا جمهور الأهلي نخسر مباراة والمارد يتعرض للحسد".

الفريق كامل الوزير وزير النقل: مصر لم ولن تبيع محطة سكة حديد أو ميناء

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة، قام الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه وفد برلماني برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر)، والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادى النيل بطول 43.8 كم، ويشتمل على 13 محطة هي محطات “أكتوبر الجديدة – جامعة الأهرام الكندية - السادات - جامعة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين – مول مصر – مدينة الشيخ زايد - طريق الإسكندرية المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري – بشتيل - وادي النيل”، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏"ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب".

السياحة والآثار: نحن في انتظار رقم تاريخي لم يحدث من قبل

علق أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، على إشادة موقع Trael off Path العالمي بالسياحة في مصر وتقديمه 7 أسباب لزيارة المسافرين لمصر.

أحمد موسى: الدولة لا تفضل الأجنبي على المصري في تصدير الغاز الطبيعي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أرجع سبب الأزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز، مشيرا إلى أن وزارة البترول فضلت الصمت وعدم الرد على تصريحات وزير الكهرباء.

خبير مناخ يكشف أهمية الطرق والمحاور الجديدة في تفادي الموجة الحارة |فيديو

كشف محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن ما يحدث في العالم من الموجة الحارة لم يتوقعه أحد من قبل.

أثرت على اقتصادات الدول.. عزة مصطفى تكشف مفاجآت صادمة عن الموجة الحارة|فيديو

كشفت الإعلامية عزة مصطفى، أن شهر يوليو هو الأشد سخونة على هذا الكوكب وفقاً لبيانات وكالة ناسا الأمريكية.