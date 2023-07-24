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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: تصريحات كولر عقب خسارة بيراميدز " رائعة" واتحاد الكرة يتحمل المسؤولية

صدى البلد

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تحدث عقب المباراة أمام بيراميدز فى المؤتمر الصحفى بشكل رائع ولديه كل الحق.

وأضاف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:"  تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مباراة بيراميدز أمس مميزة، لأن بالطبع اللاعبين فى حال إجهاد كبيرة للغاية ، بسبب ضغط المباريات واتحاد الكرة يتحمل المسؤولية.

وأضاف:" اتحاد الكرة ورابطة الاندية تتحمل المسؤولية فى ضغط المباريات وطبيعي لاعبي النادي الأهلي متأثرة بسبب ذلك مفيش راحة.

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