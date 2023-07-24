مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل البروتوكول المحدث للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، تفاصيل البروتوكول المحدث للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية.



وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "كل مجموعة من الأمراض يكون لها تخصص معين"، لافتا: "خلال أزمة كورونا ظهرت مشاكل الجهاز التنفسي".

وأضاف: "أول بروتوكول علاجي لالتهابات الجهاز التنفسي عقدناه عام 2013 بالاشتراك مع جميع الجهات العلمية في مصر تحت مظلة الجمعية المصرية لأمراض الصدر"، موضحا: "نقول للمريض الذي لديه التهاب في الشعب الهوائية إذا وصل الالتهاب للرئة وهو ما يسمى إلتهاب رئوي فهو أنواع ونضع الخطوط الإسترشادية الصحية لكيفية تشخيص المرض والعلاج المطلوب والأدية التي من الممكن أن يتناولها".

وأشار: "الفائدة من تحديث البروتوكول هو الاستخدام الرشيد، لأنه إذا تناول المريض دواء ليس في حاجه له فإن الجراثيم تكتسب مناعة ضد هذا الدواء وقد لا يؤثر بعد ذلك"، موضحا: " الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يؤثر على اقتصاد المريض، والأهم يجب ألا نجعل المضادات سلاح ضد الأمراض ونفقد حيويتها".

ونصح محمد عوض تاج الدين المرضى بألا يأخذوا أى علاج بدون استشارة الطبيب، لأنه يقيم حالة المريض وهل يأخذ أدوية أخرى أم لا، موضحا أن أصحاب الأمراض لهم مضادات حيوية مناسبة.



وأوضح أن تحديث البرتوكول المصري للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية خطوة مهمة وتستهدف علاج المريض، وفقا لأحدث خطط العلاج التي تستهدف تجنب الاعتماد على المضادات الحيوية.

وشدد أن الاستعمال الخاطئ للمضادات الحيوية يؤثر سلبا على الصحة العامة، مشيرا إلى أنه يفضل استخدام المضادات الحيوية تحت إشراف طبى، مؤكدا أن البرتوكول المحدث يمثل خطوة هامة فى العلاج من الأمراض الصدرية مع الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية.

