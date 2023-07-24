عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأربعاء .. افتتاح أول معرض كاريكاتير بمتحف الفن الإسلامي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم ومدونة إيجيبت كارتون معرضاً لفن الكاريكاتير بعنوان حياتنا بروح  كاريكاتيرية 1( المناخ )، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الجاري، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، ويستمر حتى 7 أغسطس 2023.

يفتتح المعرض السيد أحمد صيام مدير عام المتحف، ويشاركه في الافتتاح السيد فرانسوا كرونيه ديلزيوس السفير البلجيكي بالقاهرة، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والفنان فوزي مرسي المنسق العام للمعرض، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

نظرا لأهمية دور الفنون البصرية وعلى رأسها  فن الكاريكاتير في نشر الوعي البيئي وتوضيح خطورة السلبيات المتعلقة بأزمة المناخ ، يأتي هذا المعرض والذي يعد أول معرض كاريكاتير يقام بمتحف الفن الإسلامي ليكون بمثابة جرس إنذار يناقش قضية التغيرات المناخية، ويسلط الضوء على تبعاتها السلبية علي البشرية و كوكب الارض.

يضم المعرض 50 عملاً كاريكاتيرياً، يتناول قضية التغيرات المناخية، وآثارها السلبية على حاضر ومستقبل الدول والشعوب، ويشارك به 50 فناناً من مصر، بلجيكا، تايلاند، الإمارات، السعودية، الجزائر، إيطاليا، البرتغال، أرمينيا، الجبل الأسود، كولومبيا، أذربيجان، النرويج، الصين، النمسا، بولندا، أوزبكستان، إندونيسيا، كوبا، أوكرانيا، بيرو، ماليزيا، أذربيجان، البرازيل، رومانيا، وجمهورية التشيك.

متحف الفن الإسلامى متحف الكاريكاتير بالفيوم السيد أحمد صيام مؤسس مركز الفيوم للفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجآة كبري | حسن شحاتة يقود حملة إنقاذ نادي الزمالك

بعد التعدي عليه وتهديده.. الشيبي يقدم بلاغا ضد حسين الشحات في النيابة|فيديو

أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي بعد الخسارة من بيراميدز

صورة أثارت الجدل .. كريم عبد الخالق يكشف حقيقة تواجد إمام عاشور في ملهى ليلي

رحل دون تجديد عقده | ميدو يكشف عن صدمة لحارس الزمالك الموهوب

تعرف علي قرار بيراميدز بشان شكوي حسين الشحات

وزير الكهرباء يكشف السبب الحقيقي لتخفيف الأحمال

20 مليون يورو.. انتقال نجم الزمالك السابق إلى شيفيلد يونايتد

ترشيحاتنا

الموت لكل من يقترب من تلك الجزيرة.. ما القصة؟

شاهد| هجوم أوكراني على العاصمة الروسية والسلطات تتدخل

بالقرب من وزارة الدفاع.. العثور على حطام مسيرة في العاصمة الروسية موسكو

شوه وجه شقيقته.. قرار عاجل من المحكمة بشأن شاب منشأة ناصر

الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع..هل يُبطل الصلاة؟ الإفتاء تجيب

عملاق الفئة المتوسطة من أوبو.. أفضل موبايل بقدرات جبارة للشراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزامنا مع احتفالات يوليو.. ثقافة البحيرة تصل بقوافلها لأبناء قرية البوصيلي

المركز الثقافي بطنطا يستضيف حفل توزيع جائزة الأديب ماهر نصر للتميز الإبداعي|صور

بسبب الهاند فري.. شاهد لحظات نجاة فتاة من الموت بأعجوبة في تركيا

طريقة عمل الآيس كريم فى المنزل

فيديو

#رأس_الساعة الأعلى تداولاً.. ماذا قالت الحكومة عن مواعيد قطع الكهرباء؟| فيديوجراف

مفاجأة.. سر عدم انقطاع الكهرباء في مراسي وقرى الساحل الشمالي

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ