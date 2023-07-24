الأربعاء .. افتتاح أول معرض كاريكاتير بمتحف الفن الإسلامي

ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم ومدونة إيجيبت كارتون معرضاً لفن الكاريكاتير بعنوان حياتنا بروح كاريكاتيرية 1( المناخ )، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الجاري، فى تمام الساعة الواحدة ظهراً، ويستمر حتى 7 أغسطس 2023.

يفتتح المعرض السيد أحمد صيام مدير عام المتحف، ويشاركه في الافتتاح السيد فرانسوا كرونيه ديلزيوس السفير البلجيكي بالقاهرة، والفنان محمد عبلة مؤسس مركز الفيوم للفنون، والفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والفنان فوزي مرسي المنسق العام للمعرض، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.

نظرا لأهمية دور الفنون البصرية وعلى رأسها فن الكاريكاتير في نشر الوعي البيئي وتوضيح خطورة السلبيات المتعلقة بأزمة المناخ ، يأتي هذا المعرض والذي يعد أول معرض كاريكاتير يقام بمتحف الفن الإسلامي ليكون بمثابة جرس إنذار يناقش قضية التغيرات المناخية، ويسلط الضوء على تبعاتها السلبية علي البشرية و كوكب الارض.

يضم المعرض 50 عملاً كاريكاتيرياً، يتناول قضية التغيرات المناخية، وآثارها السلبية على حاضر ومستقبل الدول والشعوب، ويشارك به 50 فناناً من مصر، بلجيكا، تايلاند، الإمارات، السعودية، الجزائر، إيطاليا، البرتغال، أرمينيا، الجبل الأسود، كولومبيا، أذربيجان، النرويج، الصين، النمسا، بولندا، أوزبكستان، إندونيسيا، كوبا، أوكرانيا، بيرو، ماليزيا، أذربيجان، البرازيل، رومانيا، وجمهورية التشيك.