الثانوية العامة| خبير: قرار دخول كلية معينة عملية تشاركية بين الآباء والأبناء.. فيديو

هنأ الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، طلاب الثانوية العامة على انتهاء الامتحانات.

وقال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الكثير يعتقد أنه فور ظهور نتيجة الثانوية العامة تنتهي الضغوط، لكن أنا أقول لهم مع ظهور نتيجة الثانوية تبدأ سلسلة جديدة من الضغوط النفسية قد تكون أصعب من أيام الامتحانات".

وأضاف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس،: "الطالب سيواجه حيرة كبيرة في انتقاء الكيلة سواء كان جايب مجموع عال جدا أو منخفض جدا"، لافتا: "القرار في اختيار الكلية ليس سهلا".

وتابع: "يجب تأهيل الآباء والأمهات والأبناء لهذه المرحلة من الصراعات"، مضيفا: "هذا القرار ليس سهلا لأنه مرتبط بمستقبل الطالب فيما بعد"، مؤكدا: "اتخاذ قرار دخول كلية معينة هو عملية تشاركية حوارية ديمقراطية بين الآباء والأبناء".

ووجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، نصيحة للإباء والامهات قبل أيام من نتيجة الثانوية العامة.

