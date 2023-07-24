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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باتريك زكي يصل إيطاليا عقب صدور قرار رئاسي بالعفو عنه.. فيديو

باتريك زكي
باتريك زكي

وصل الباحث باتريك زكي إلى الأراضي الإيطالية، وذلك عقب أيام قليلة من صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عنه.

وكان استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية وأصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية.

وعقب ذلك، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد صدور عفو  رئاسي عن الباحث باتريك زكي.

وقالت ميلوني، في رسالة مصورة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إنها طرحت قضية الناشط باتريك جورج زكي على الرئيس السيسي في نوفمبر الماضي.

وأضافت أنها وجدت منه اهتماما وتجاوبا. و"اليوم تلقى باتريك زكي عفوًا من رئيس الجمهورية وأود أن أشكر الرئيس السيسي على هذه البادرة بالغة الأهمية".

 

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، ثمن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

 

وتقدم مجلس أمناء الحوار بالشكر للرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها ، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء  الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له، كسبيل للتوافق  حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل.

 

وأعرب مجلس الامناء، عن تطلعه الى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باتريك جورج زكي جورجا ميلوني

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