من سيئ لأسوأ.. تعليق مجدي عبد الغني علي حال الكرة المصرية

علق الإعلامي مجدي عبد الغني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”عن حاله الكرة المصرية





وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه :"حال الكرة المصرية الفترة القادمة من سيئ لأسوء".



اشتبك حسين الشحات مع محمد الشيبي عقب انتهاء لقاء الأهلي وبيراميدز وتدخل الجهاز الفني للفريقين لتهدئة الأمور واحتواء الموقف.

ونجح بيراميدز في الفوز على الأهلي بثلاثية نظيفة ليحرم المارد الأحمر من تحقيق رقم قياسى بالدوري بلا هزيمة، في المباراة التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى ضمن مباريات الجولة 28 المؤجلة فى إطار الدوري الممتاز.

وسجل محمد عبدالمنعم بالخطأ في مرماه بعد عرضية من محمد الشيبي في الدقيقة 38.

وأضاف فخرى لاكاى الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لـ محمد الشناوي تسكن شباك الأهلي على الفور في الدقيقة 78.

وسجل مصطفي فتحي الهدف الثالث من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الوقت القاتل.

وبدأ بيراميدز المباراة بغلق المساحات أمام أطراف النادي الأهلي واعتمد على المرتدات عن طريق مصطفى فتحي وإبراهيم عادل.

ومنع القائم الأيمن هدفا محققا لنادي بيراميدز من تسديدة صاروخية عن طريق محمود صابر في الدقيقة 16.

وتوغل أحمد عبدالقادر بشكل رائع من الناحية اليمنى ويسددها بإتقان لتمر من أمام المرمي وتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 59.

وأهدر أحمد عبدالقادر فرصة هدف محقق بعد تمريرة رائعة وضعته في انفراد تام ليسددها فوق أحمد الشناوي “لوب” لتخرج إلى ضربة مرمي.





وفى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أهدر حسين الشحات ضربة جزاء حصل عليها اللاعب بعد عرقلته داخل منطقة جزاء بيراميدز.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وجاء تشكيل فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد فخري ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف