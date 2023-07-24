بابتسامة مشرقة حميد الشاعري في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شارك الفنان حميد الشاعري صوره له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر حميد الشاعري فى الصورة بابتسامة مشرقة، لاقت إعجاب الكثير من جمهوره وانهالت عليه التعليقات.

وحل الفنان حميد الشاعري، ضيفا علي برنامج "أنغام" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن كواليس بداياته الفنية.

وتحدث حميد الشاعري خلال حواره بالبرنامج"، عن حبه للفنانة رجاء بلمليح: " البداية مع الفنانة رجاء بن مليح كانتمن خلال موقفين؛ حيث كنت في مهرجان الأغنية القومية الذي كان في العراق، حيث اجتمع الكثيرون مثل مارسيل خليفة،ومدحت صالح والكثيرون من المغرب والجزائر، وبالتالي قابلتها هناك.

وأضاف حميد الشاعري،"قابلت الفنانة رجاء بلمليح وكانت مشاركة من المغرب، ومن ثم انجذبت لها انجذابًا رهيبًا، ووقتها كنت شاباُ صغيرا ، وقالت لي بأنها تريد عمل شغل، قولت لها طبعًا تحت أمرك تيجي مصر".