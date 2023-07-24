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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انفصال وتحليل مخدرات يضعان وزيرة نيوزيلدية في ورطة

كيري آلان
كيري آلان

استقالت وزيرة العدل النيوزيلندية، كيري ألان، بشكل فوري بعد فشلها في اختبار كحول التنفس عقب حادث سيارة. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وجهت إليها تهم القيادة المتهورة ومقاومة الاعتقال. وتعتبر ألان رابع وزيرة تغادر حكومة رئيس الوزراء كريس هيبكنز منذ شهر مارس، وذلك قبل الانتخابات التي ستجرى في أكتوبر.

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وقع الحادث في ويلينجتون ليلة الأحد، ولم ترد أي تقارير عن وقوع أي إصابات. وتم احتجاز الوزيرة  السابقة في مركز للشرطة لمدة أربع ساعات بعد اعتقالها. ويتوقع أن تمثل أمام المحكمة في وقت لاحق.

وقال رئيس الوزراء هيبكنز في مؤتمر صحفي: "لقد فهمت أن الاحتفاظ بأمرها الوزاري لا يمكن الدفاع عنه، خاصةً بالنسبة لوزيرة العدل التي توجَّهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم جنائية". وبسبب "ضغوطات عاطفية شديدة"، ستظل السيدة ألان عضواً في البرلمان في الوقت الحالي.

يذكر أن استقالة وزيرة العدل ألان تأتي مع استمرار ارتفاع معدلات الجريمة في نيوزيلندا، مما يشير إلى أن هذا الأمر سيؤثر على الحكومة في الانتخابات القادمة.

معاناة شخصية في حياة كيري آلان

كانت قد عانت آلان، التي شغلت منصب وزيرة للتنمية الإقليمية والمحافظة وإدارة الطوارئ، من "صعوبات شخصية" واضطرت إلى أخذ إجازة. ولم تعود إلى العمل إلا يوم الاثنين الماضي.

وأعلنت عن انفصالها عن شريكها في الشهر الماضي، وتواجه أيضًا اتهامات بضعف علاقتها مع موظفيها.

وصرحت آلان في بيانٍ بأنها عادت إلى البرلمان وتعتقد أنها قادرة على التوفيق بين التحديات الشخصية ووظيفتها. وأضافت "إن أفعالي في الأمس تظهر أنني لست بخير"، معربةً عن رغبتها في النظر في مستقبلها في السياسة.

وكانت مرشحة لخلافة رئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أردن التي استقالت من منصبها في وقت سابق من هذا العام قبل أن يتولى هيبكنز منصبه.

الانتخابات القادمة الاعتقال ارتفاع معدلات الجريمة

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