أمير قطر يعتزم شراء نادي تركي بأكثر من 7 أضعاف ثمنه الحالي

ذكرت وسائل إعلام تركية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يعتزم شراء نادي “طرابزون سبور” لكرة القدم الذي فاز بلقب الدور التركي الممتاز خلال موسم 2021-2022.

وذكرت "تركيا الآن" أنه وفقا لتسريبات صحفية تقدّر الصفقة بمبلغ 665 مليون يورو، وهو ما يعادل 7 أضعاف ثمنه الحالي الذي يُقدر بـ 95 مليون يورو.

ومن المتوقع أنه قد تم طرح صفقة الشراء للنقاش خلال مباحثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء زيارته الأخيرة إلى قطر قبل أيام.

وجدير بالذكر ان نادي طرابزون سبور حقق لقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم في موسم 2021-2022 للمرة السابعة في تاريخه، بعد غياب دام حوالي 4 عقود، وذلك بعد تعادله مع نادي أنطاليا سبور بهدفين لمثلهما، ضمن الجولة 35.