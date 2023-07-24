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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، حملة مداهمات على مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقل على إثرها عدد من الفلسطينيين.

ففق محافظة نابلس،  اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا، واعتقلت المواطنين أيوب حماد إبراهيم حمايل (36 عاما)، وضياء إسماعيل عبد القادر دويكات (21 عاما)، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن أنور خويرة، بعد أن داهمت منزله في منطقة المساكن الشعبية.

وفي جنين،  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا على حاجز عسكري.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم محمد حسن تركمان، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة طوباس.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين، واستولت على مركبتين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، واعتقلت براء رائد عصافرة، بعد الاستيلاء على مركبته، والطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عيسى عصافرة عقب الاستيلاء على مركبة والده، والشاب عماد عصافرة، والطالب في جامعة الخليل بهاء وجيه الزهور.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت، عبد الله موسى بحر، من بلدة بيت أمر.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، فلسطينيا ونجله من قرية المغير شرق رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علاء الحج محمد، ونجله محمد، بعد ان داهمت منزلهما وفتشته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا من مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد مرزوق طه من المخيم، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته.

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