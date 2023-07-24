بالأسماء | إصابة 9 عمال في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 9 عمال بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى شركات تصنيع الملابس بمدينة العبور بالطريق الإقليمي بلبيس – السعديين وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي بلبيس بإستقبال كلا من "فريال خ ا" 16 سنة و"سارة و ل" 17 سنة و"دنيا ا ع" 17 سنة و"دنيا م ج" 21 سنة و"رامي ع ع" 24 سنة و"ملك خ ا" 13 سن و"فاطمة م ا" 40 سن و"محمد ع ب" 32 سنة و"عبد الحميد ع ص" 22 سنة جميعهم مقيمين بردين دائرة مركز الزقازيق مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحي اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى شركات تصنيع الملابس بمدينة العبور بالطريق الإقليمي بلبيس – السعديين وتم نقل المصابين الي مستشفي بلبيس وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.