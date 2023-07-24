بعد اقتراح ببدء محادثات.. الصين "غير راضية نهائيا" عن قيود التصدير اليابانية

قالت الخارجية الصينية اليوم، الاثنين، إن بكين "غير راضية تماما" عن ضوابط التصدير اليابانية على أدوات صنع الرقائق التي دخلت حيز التنفيذ.

ووصفت التدابير بأنها "موجهة بوضوح" ضد البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في مؤتمر صحفي: "تحث الصين الجانب الياباني على أن يضع في اعتباره المصالح العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين واليابان ومصالحه طويلة الأجل والامتناع عن إساءة استخدام تدابير مراقبة الصادرات".

وأضافت أن قيود التصدير اليابانية تنتهك القوانين الدولية ومبادئ التجارة الحرة

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية أن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي اقترح إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بحضور وزير الخارجية الياباني في إندونيسيا هذا الشهر.

وأضافت “كيودو” نقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها أن المقترح يعكس فيما يبدو استعدادا لاستئناف المحادثات بين قادة الدول الثلاث.

يأتي ذلك في الوقت الذي تطلق كوريا الشمالية، عدداً من صواريخ كروز وباليستية باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وعلى إثر ذلك، طلب سفراء عدد من الدول في الأمم المتحدة مساعدة الصين في مسألة كوريا الشمالية.