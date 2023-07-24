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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة إهدارا للثروة القومية

حملات ازالة
حملات ازالة

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها مستمرة .

وأكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع " مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين وبلقاس والمنصورة  لازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الأرض الزراعية ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

ففي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ إزالة لأحد المواطنين بقرية المقاطعة عبارة عن تلتوار فى شارع فرعي ومبنى مجاور على الطريق العمومى اقيما بالمخالفة وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإشراف حنان فوزى نائب رئيس المركز و سكرتير الوحدة القروية بالمقاطعة وفريق العمل الميدانى، كما تم متابعة تنفيذ إزالة فورية  لأحد المواطنين بقرية كفر الروك لسور يتم بناؤه بدون ترخيص  بطول 13مترا وارتفاع 1.5متر داخل الكتلة السكانية والحيز العمراني مخالفا لقانون البناء الموحد ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتم تنفيذ الإزالة الفورية فى المهد أثناء البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة بإشراف عزت الكيلاني رئيس الوحده القروية بكفر الروك وفريق العمل الميدانى بالوحدة المحلية.

وفي مركز ومدينة بلقاس قالت غادة الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال المراجعة و الفحص لرخص البناء الصادرة بنطاق الوحدة المحلية لقرية بسنديله التابعة لرئاسة المركز واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين فورا حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وفي مركز ومدينة المنصورة قال اللواء سمير صدقي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لشدة خشبية مخالفة تمهيدا لصب الدور الثالث علوي علي مساحة 80 مترا مربعا بقرية برق العز نطاق رئاسة المركز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين باشراف ومتابعة الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس المركز.

 وقد أكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة.

 ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة  جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

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التعديات على الاراضي الزراعية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار عديات على الأراضي الزراعية لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مدينة السنبلاوين نطاق المحافظة مدينة بلقاس

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