بحرية الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين أشقاء في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باعتقال زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، أربعة صيادين فلسطينيين أشقاء قبالة بحر قطاع غزة، واستولت على مركب صيد كانوا على متنه.

وقالت وسائل الإعلام، إن زوارق الاحتلال الحربية حاصرت مركب صيد على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، واستولت عليه، واعتقلت أربعة صيادين أشقاء، وهم: هيثم وأمجد وجبر وفراس طارق بكر، ونقلتهم إلى ميناء أسدود.

يذكر أن زوارق الاحتلال تتعمد مهاجمة الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، بإطلاق الرصاص عليهم واعتقالهم وتخريب شباك الصيد الخاصة بهم، وتستولي على مراكبهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

في السياق، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الإثنين، في أراضي المواطنين الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وإطلاق نار وأعمال تجريف.

وذكرت وسائل إعلام، أن سبع آليات عسكرية تضم جرافات ودبابات انطلقت من مواقع الاحتلال على الشريط الحدودي شرق خان يونس وتوغلت لعشرات الأمتار في الأراضي الزراعية وسط أعمال تجريف وإطلاق نار وقنابل غاز مسيل للدموع وقنابل دخانية.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.