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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تزوير ونصب.. عقوبات مشددة تواجه سيدة بالقليوبية

حبس سيدة
حبس سيدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سيدة  مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بإدارة كيان "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه وكراً لممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات معتمدة. 

 

 

في سياق متصل ، أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة.

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شهادات للبيع .. حبس سيدة تخصصت في النصب على المواطنين بالقليوبية

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الحبس 3 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة تزوير المواقع والبريد الإلكترونى

 

عقوبة التزوير فى القانون 

 

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية.

 

ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. 

 

عقوبة النصب على المواطنين 

 

كما تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر". 

 

 

 

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