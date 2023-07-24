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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تباينها بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وارتفاع مؤشر الأسهم القيادية إيجي إكس 30.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 17630 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3215 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 21361 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7381 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 3490 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 5173 نقطة.
 

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