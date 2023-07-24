مشهد صادم .. شرطي أمريكي يسلّط كلبًا بوليسيًا على مشتبه به أعزل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قيام الشرطة الأمريكية بإطلاق كلب بوليسي على مشتبه به أعزل.

وأوضح التقرير أن ضابط أمريكي بولاية أوهايو بـ أمريكا قام بإطلاق كلب بوليسي لمواجهة رجل أعزل من ذوي البشرة السمراء.

وتابع التقرير أن المشتبه به خرج من سيارته بعد مطاردته مستسلما ورافعا يديه لكنه تعرض للعض من قبل الكلب وأصيب بإصابات بالغة.

وأكمل التقرير أن المشتبه به الذي تم توقيفه يتواجد حاليا في السجن بعد علاجه من هجمات الكلب.

ولفت التقرير إلى أن الشرطة الأمريكية أعلنت فتح تحقيق في الواقعة لكنها لم تؤكد توقيف الضباط المسؤولين عن إفلات الكلب .