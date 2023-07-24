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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالأسماء.. تجديد تكليف وكلاء كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق

صدى البلد

أصدر الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق عدداً من القرارات بتجديد تكليف وكلاء كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ، التى جاءت كالآتى :

القرار رقم (١١٥٩) بتجديد تكليف الدكتورة دعاء محمد حسن خطاب الأستاذ المساعد بقسم صعوبات التعليم بكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام أكاديمي ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب .

القرار رقم (١١٦٢) بتجديد تكليف الدكتور سعيد عبد الرحمن محمد الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة السمعية بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمى ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب.

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القرار رقم (١١٦٣) بتجديد تكليف الدكتور حسام السيد محمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة العقلية بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وذلك لمدة عام أكاديمي ينتهى فى ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب.

واكد رئيس جامعة الزقازيق انه يتم العمل بهذه القرارات من ٢٠٢٣/٨/١م، مقدماً التمنيات والدعوات الصادقة للوكلاء بدوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب بالجامعة.

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التعليم والطلاب الدراسات العليا والبحوث الشرقية العملية التعليمية والبحثية العملية التعليمية جامعة الزقازيق خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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