فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

اثار الفنان خالد الفايد نجم برنامج ذا فويس كيدز موجة واسعةمن الجدل عقب اعلانه الاعتزال ثم تراجعه عن القرار بعد مدة بسيطة وكشف عن الاسباب اللي جعلته في حالة التخبط .
جماعات اسلامية وراء اعتزال نجم ذا فويس كيدز
كشف الفنان خالد الفايد؛ في تصريح خاص لصدى البلد عن تراجعه عن الاعتزال بعد فترة قصيرة .
وقال خالد الفايد في تصريح خاص لصدى البلد :" قررت التراجع عن الاعتزال الحمد لله ؛ وسابدأ صفحة جديدة مع الفن ".
وتابع :" أوعد جمهوري خلال الفترة المقبلة انني ساقدم شيئا يليق بي وبهم خلال الفترة المقبلة ".
ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.