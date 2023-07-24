الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحد من سلطات المحكمة العليا

أقر الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، مشروع قانون التعديلات القضائية الذي يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، وذلك في القراءة الثالثة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف" إسرائيل، تم رفض جميع تحفظات المعارضة البالغ عددها 140، وتمت الموافقة على مشروع القانون بالقراءة الثالثة النهائية.

في المقابل، تتواصل مساعي التوصل إلى حل توافقي حول القانون حيث أشار الرئيس الإسرائيلي إلى إمكانية التوصل إلى تسوية لكنه أكد وجود فجوات بين الأطراف.

وطرحت حكومة نتنياهو، خطة التعديلات القضائية في يناير بعد قليل من أداء اليمين، وتضمنت التعديلات المقترحة فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ، ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.

وحشدت المعارضة الإسرائيلية الآلاف من أنصارها في القدس منذ الخميس الماضي للاحتجاج على خطة حكومة نتنياهو، الذي دخل المستشفى بعد وعكة صحية اضطرته لتركيب جهاز تنظيم لضربات القلب.

ونزل المحتجون، إلى الشوارع في القدس ونصبوا الخيام أمام مبنى الكنيست، وأغلقوا الطرق المؤدية إليه بهدف عرقلة وصول النواب للتصويت.