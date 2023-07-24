إيطاليا: مؤتمر روما للتنمية والهجرة حقق نجاحًا كبيرًا

رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن النسخة الأولى لـ”المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة”، الذي تم تنظيمه أمس الأحد بمبادرة من رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني قد حقق نجاحًا كبيرًا.

وأشار تاياني في تصريحات له اليوم اذاعتها وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن من مخرجات المؤتمر المعني العمل على عدة جبهات أهمها تعزيز تدابير التصدي للهجرة غير النظامية في بلدان المنشأ ودعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الوقت نفسه، قائلا: “النتيجة التي نريد تحقيقها هي تشجيع الهجرة القانونية إلى أوروبا”.

وتابع تاياني، في مؤتمر أمس أكدنا على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية أيضا للممرات الإنسانية والتعاون بين مختلف الدول، معلنا أن الوثيقة المعتمدة الأمس سيتم إرسالها إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريش لإشراك الأمم المتحدة في هذا المجال.

