إلى زد.. شوبير يصدم جماهير الأهلي بسبب انتقال الحارس التاني

أعلن الإعلامي أحمد شوبير انتقال علي لطفي حارس الثاني للنادي الأهلي إلى نادي زد .

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" علي لطفي إلى نادي زد ".

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن طلب نادي زد، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، ضم 3 لاعبين من الأهلي.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر برنامجه “الماتش”: “نادي زد يرغب في ضم مصطفى سعد ميسي خلال المرحلة المقبلة”.

زد يرغب في ضم لاعبي الأهلي

وأضاف: “كما يرغب نادي زد في إستعارة عمر سيد معوض لمدة موسم بداية من الموسم المقبل”.

واختتم: “أن زد استفسر أيضًا عن إمكانية ضم أحمد عابدين لاعب فريق الشباب بالنادي الأهلي، ولكن لم يتلقى أي رد حتى الآن".