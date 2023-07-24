لهذا السبب..ناشطة مناخ تجلس على أرضية استديو برنامج شهيرببريطانيا.. فيديو

في مشهد غريب من نوعه، جلست المتحدثة باسم Just Stop Oil - جماعة بيئية تهدف إلى أن تلتزم الحكومة البريطانية بوقف ترخيص وإنتاج الوقود الأحفوري الجديد- على أرضية برنامج تلفزيويي شهير.

بررت الناشطة في مجال المناخ، زوي كوهين جلوسها على الأرض في استديو “سكاي نيوز” خلال مناظرة مع روبرت ريد، الناشط في مجال المناخ بأنها تسعى إلى لفت الانتباه من خلال “فعل مختلف” يتحدث عنه الناس.

وأضافت المتحدثة باسم المجموعة المناخية في البرنامج الذي تقدمه، كاي بيرلي أنه ما لم يقم الناس بأشياء "مخالفة قليلا" مثل: مخالفتها لقواعد البرنامج الآن، فلن يلاحظ البريطانيون العاديون حملاتهم.

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زعمت أن استمرار منح التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز "شر" سيموت بسببه مئات الملايين من الناس.

ولفت التقرير إلى مدافعة زوي كوهين، مدربة أعمال نباتية من تشيشاير عن التكتيكات التخريبية لمجموعة Just Stop Oil.

وقامت Just Stop Oil بمسيرات بطيئة في عدة أجزاء من لندن، كما رشوا الطلاء البرتقالي على وزارة أمن الطاقة ومبنى Net Zero في وايتهول، كما أوقوفوا المرور أمام عدد من المواطنين، كان منهم: امرأة تحاول نقل طفل حديث الولادة إلى المستشفى.

وفي عام 2021 ، كانت كوهين جزءا من مجموعة من النشطاء الذين أوقفوا الطريق السريع M25 حيث أغلقوا خمسة تقاطعات لعدة ساعات مما تسبب في تراكم هائل في حركة المرور وتسبب في تأخيرات لسائقي السيارات.