الخطيب يدعو لاجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي غدا

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الاهلي غدا.

و كتب احمد حسن : محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يدعو لجنة التخطيط إلى الاجتماع غدًا 🦅

وأثارت واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز، جدلا كبيرا بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري المصري أمس الأحد.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي عقب مباراة بيراميدز ضد اللاعب محمد الشيبي طبقا لقائمة العقوبات.

واعتدى حسين الشحات، نجم الأهلى، بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، وصفعه على وجهه ، في واقعة غريبة على الكرة المصرية، قبل أن يتم التصالح بين الثنائي في الممر الخاص بغرف خلع الملابس في ستاد 30 يونيو.

عقوبة حسين الشحات

من ناحية أخرى، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض غرامة مالية كبيرة ضد حسين الشحات، وفقا لبيان النادي الأهلي أمس، عقب انتهاء المباراة مع بيراميدز.

وأصدر نادي بيراميدز، بيانا رسميا، معلنا فيه التقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات إلى لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اعتدائه على محمد الشيبي.