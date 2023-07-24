عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يدعو لاجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي غدا

صدى البلد

أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الاهلي غدا.

و كتب احمد حسن  : محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يدعو لجنة التخطيط إلى الاجتماع غدًا 🦅

وأثارت واقعة اعتداء حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على محمد الشيبي ظهير أيمن نادي بيراميدز، جدلا كبيرا بعد انتهاء مباراة الأهلي وبيراميدز في إطار منافسات بطولة الدوري المصري أمس الأحد.

 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب الأهلي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بسبب السلوك غير الرياضي عقب مباراة بيراميدز ضد اللاعب محمد الشيبي طبقا لقائمة العقوبات.

 

واعتدى حسين الشحات، نجم الأهلى، بالضرب والسب على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، وصفعه على وجهه ، في واقعة غريبة على الكرة المصرية، قبل أن يتم التصالح بين الثنائي في الممر الخاص بغرف خلع الملابس في ستاد 30 يونيو.

 

عقوبة حسين الشحات

 

من ناحية أخرى، قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، فرض غرامة مالية كبيرة ضد حسين الشحات، وفقا لبيان النادي الأهلي أمس، عقب انتهاء المباراة مع بيراميدز.

 

وأصدر نادي بيراميدز، بيانا رسميا، معلنا فيه التقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات إلى لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بعد اعتدائه على محمد الشيبي.

 

 

النادي الأهلي لجنة التخطيط بالأهلي أحمد حسن الخطيب استقالة الكابتن محمود الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدومك مرميه في الشنط.. زوجة حسن شاكوش الأولى تهاجم طليقته ريم طارق

فيديوهات تتضمن سبابا وإشارات مشينة.. قرار عاجل من الأهلي ضد الشيبي وبيراميدز

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

نجم الأهلي يطالب كولر بتوجيه الشكر إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية

بشرى سارة| الكهرباء تعلن موعد انتهاء أزمة انقطاع التيار.. فيديو

عملة جديدة.. صندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية هيمنة الدولار

مفاجأة تقلب الموازين.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز فى إيقاف حسين الشحات

غدر به أم لا .. القصة الكاملة لخلاف الشيف بوراك مع والده

ترشيحاتنا

حالة طوارئ..إعصار كبير يضرب شرق الصين..والمقاطعة تحذر السكان

أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة لـ الخطيب بعد أزمة حسين الشحات.. فيديو

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

أردوغان يزف بشري سارة بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

بسبب الملابس المبللة بالعرق.. تحذير عاجل من هاني الناظر للمواطنين

مقتل وإصابة 73 جنديا بالجيش الصومالي في تفجير انتحاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. ميريهان حسين تثير الجدل على البحر

لهذا السبب..ناشطة مناخ تجلس على أرضية استديو برنامج شهيرببريطانيا.. فيديو

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات نسرين طافش المثيرة للجدل على السوشيال ميديا

ماذا جاء في بلاغ النيابة ضد الشحات.. هذا ما قاله الشيبي ؟

فيديو

محمد رياض يكشف تفاصيل احتفاء المهرجان القومى للمسرح بالزعيم عادل إمام.. فيديو

وداعا للتغريدات والمغردون .. شعار تويتر الجديد يطوي صفحة العصفور الأزرق

متصالحتش وخايف يكسر رجلي .. صفعة الشحات على وش الشيبي وصلت المغرب

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي العلمين اير شو| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ