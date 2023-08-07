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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تكلفة انتقال سيارة الشهر العقاري إلى المنزل

سيارة الشهر العقارى
سيارة الشهر العقارى

كشفت وزارة العدل طريقة تلقى خدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري من خلال سيارات التوثيق المتنقلة فى كل محافظات الجمهورية، لتقديم تلك الخدمات بجودة وفى أقل وقت.

 

وأكدت الوزارة أنها خصصت الخط الساخن رقم 15999 وكذا رقم تلفون رقم 01555559875 لطلب سيارة التوثيق المتنقلة للحضور إلى المنزل أو الشركة للقيام بخدمات التوثيق المختلفة.

 

ودفعت الوزارة العدل 43 سيارة متنقلة لتقديم خدمات التوثيق المختلفة على مستوى الجمهورية موزعة كالتالي: 7 في محافظة القاهرة و4 في الجيزة و4 في الإسكندرية و2 في مطروح و2 في الشرقية و24 في باقي المحافظات.

 

وتبلغ تكلفة طلب انتقال السيارة إلى المنزل 1000 جنيه فيما تبلغ تكلفة انتقال السيارة إلى العمل أو الشركة بمبلغ 1500 جنيه.

 

وتعمل هذه السيارات من أجل التيسير على المواطنين خاصة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة كما تعمل على سرعة إنجاز معاملات التوثيق.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد في يونيو 2021 بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية.

 

ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكل إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.

 

وتم تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث وكافة المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تليفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري – مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري - وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة.

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