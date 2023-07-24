أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الإثنين، عن تدشين خط جوي مباشر بين القاهرة ومدينة قسنطينة الجزائرية، عبر شركة اير كايرو.

وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، أن محمد صلاح المدير العام لشركة "إير كايرو" المصرية، أبرم اتفاقية شراكة مع الأمين العام لولاية قسنطينة، معمري محرز، تسمح بربط جسر جوي بين قسنطينة والقاهرة عبر شركة اير كايرو في إطار اتفاقية مبدئية تربط مختلف مطارات الجزائر.

وأكد الأمين العام معمري محرز على الدعم الكامل للسلطات الجزئرية لهذه الشراكة في إطار سياسة الرئيس الجزائري لدعم الاستثمار، مبرزا دور هذا الجسر الجوي في تعزيز الخدمات السياحية بين البلدين، تقوية أواصر الإخوة والعلاقات التجارية.

من جهته، ثمن المدير العام لشركة الطيران المصرية الإرادة والظروف المتاحة والتسهيلات المقدمة لتحقيق هذا التعاون الذي يسمح بربط قسنطينة كمرحلة أولى بالقاهرة عبر رحلات مباشرة وباتجاه عدة وجهات، مؤكدا العمل لتكون خدمات النقل المقدمة بأسعار تنافسية.