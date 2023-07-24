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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تستهدف تركيا السوريين.. الإجابة لدى وزير الداخلية

الشرطة التركية
الشرطة التركية

نقلت وسائل إعلام تركية، عن وزير الداخلية التركي علي يركي كايا، اليوم الإثنين، قوله إن حملة  أجهزة الأمن لا تستهدف السوريين بشكل مطلق.
وقال أن ما يجري هو تنفذ حملة لترحيل المهاجرين المخالفين للقوانين في البلاد، وليس الأمر حملة ضد السوريين.

وقال كايا، إنه يجرى التعامل بحزم مع المهاجرين غير النظاميين والأشخاص الذين ليست بحوزتهم وثائق إقامة قانونية في تركيا.

وكشف عن أن حوالى 100 ألف شخص تسللوا إلى تركيا عبر الحدود في السنوات الأخيرة، وأقاموا بطرق غير قانونية.


وسبق ان جدد الشهر الماضي، رئيس حزب النصر التركي، أوميت أوزداج، تعهده بالعمل على وقف تدفق اللاجئين بزرع ألغام على الحدود، فيما تواصل الحكومة بناء وحدات سكنية في شمال سوريا لإعادة السوريين لبلادهم.

ويبدو من تصريحات أحزاب المعارضة وخطوات الحكومة فيما يخص اللاجئين، أن هناك توافقا بين الجانبين على الحد من وجود اللاجئين، وإن اختلفت الوسيلة.

 

 

 

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