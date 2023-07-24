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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل وإصابة 73 جنديا بالجيش الصومالي في تفجير انتحاري

الصومال
الصومال

كشف مصدر بالجيش الصومالي، أن 25 جنديا قتلوا اليوم الاثنين، وإصابة 48 آخرين في تفجير انتحاري، بأحد معسكرات الجيش بمعسكر كلية جيل سياد.

وقال مصدر عسكري لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن رجلا فجر نفسه وسط جنود كانوا يصطفون في طوابير في معسكر كلية جيل سياد، ودخل الانتحاري إلى المعسكر بهوية مزورة مرتديا زيا عسكريا.

ولم يدل الجيش الصومالي بأي تعليق رسمي على الحادث، فيما أعلنت حركة الشباب الإرهابية التي تنشط في الصومال وكينيا ونيجيريا، أن أحد عناصرها نفذ التفجير وقالت إن 73 جنديا قتلوا وأصيب 124 آخرون.

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