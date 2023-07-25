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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نصبو على صبري عبد المنعم.. محاكمة 10 متهمين بتشكيل عصابى

الفنان صبرى عبد المنعم
الفنان صبرى عبد المنعم

تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنح المقطم ، والمنعقدة فى محكمة جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلسات محاكمة 10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم، لإتهامهم بالنصب علية بالنصب فى شقة يملكها.

وكان قد الفنان طلعت الشريف ومحامى الفنان صبرى عبد المنعم، معه التحقيقات فى وقت سابق وقال أن أن موكله تم مواجهته بـ 9 متهمين وتعرف عليهم ووجه لهم تهمة النصب، لافتا إلى أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى النصب على الواطنين، مؤكدا أن صديق الفنان لم يحضر التحقيق اليوم، مشيرا إلى أن عملية النصب تمت من خلاله.

وأضاف الشريف، أنه قدم الدفوع إلى جهات التحقيق التى تثبت تعرض موكله لعملية النصب من قبل المتهمين، وطالب بتمكين موكله من الشقة، كان طلعت الشريف، محامى الفنان صبرى عبد المنعم ، كشف عن مفاجأة، مفادها أن أحد المتهمين الثلاثة الجدد الذين تم حبسهم من قبل النيابة العامة، صديق شخصى للفنان  صبرى منذ 15 سنة، يدعى "ع ط" وهو الوسيط، بين الطرفين.

و كشف طلعت عن مفاجأة، مفادها أن أحد المتهمين الثلاثة الجدد الذين تم حبسهم من قبل النيابة العامة، صديق شخصى للفنان عبد المنعم صبرى منذ 15 سنة، يدعى "ع،ط" وهو الوسيط بين الفنان عبد المنعم والمتهمين.

وأضاف الشريف، أن الفنان صبرى، بحكم الصداقه التى تجمعهما، طلب منه أن يوفر مشترى للشقة، فاستغل المتهم علاقة الصداقة والثقة بينهما، وخطط لعملية النصب، كانت نيابة المقطم الجزئية بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس 3 متهمين جدد فى واقعة النصب على الفنان صبرى عبد المنعم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة المقطم، بسرعة ضبط وإحضار 7 متهمين آخرين، حيث تبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في النصب على المواطنين، كما أمرت النيابة باستدعاء الشخص المقيم بالشقة محل واقعة النصب - المشترى الثانى- يعمل بمهنة المحاماة، لسؤاله حول الواقعة والتأكد من اشتراكه مع المتهمين فى الواقعة من عدمه.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

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