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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب فى التجمع الخامس .. اليوم

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته. 

وكشف أمر إحالة المتهمين بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة،، أن 2 من المتهمين قتلتا المجني عليه عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد ؛ بأن نسجوا له مخططا محكما أهدوه سلفًا مع المتهمين الأخيرين، ضامرتين الشر في نفسيهما لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجة وخَلَت به الثانية وراودته عن نفسه.

وأضاف أمر الإحالة أنه وما أن انطلت عَلَيْهِ حيلتها تجرد من ثيابه، فهمت في تكبيله فقاومها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها و أبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده حتى خارت قواه وفرغت طاقته، فوثقتا يديه وقدميه، وكمموا فاة بأدوات أعددن إياها سلفًا وهي قفزان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحول دون استغاثته، وقامتا بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثنا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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