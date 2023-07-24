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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي بعد عقوبة حسين الشحات

حسين الشحات والشيبي
حسين الشحات والشيبي

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن ما قام به حسين الشحات، تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز، هو تصرف خاطئ، معلقا “بعض جماهير النادي الأهلي تعلق على عقوبة حسين الشحات وترفض العقوبة التي تم توقيعها من اتحاد الكرة، هو انتوا عايزين تطنشوا ما قام به حسين الشحات”.

 

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن مدير الكرة بالنادي الاهلي سيد عبد الحفيظ أصدر بيان بتوقع العقوبة على حسين الشحات، والأهلي بذلك أول من عاقب حسين الشحات على ما بدر منه.

 

 الكرة مكسب وخسارة

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن لاعب بيراميدز محمد الشيبي يصر على الحصول على حقه بشكل قانوني، معلقا “الرياضة لا بد أن يكون بها فوز وخسارة، ولكن ثقافة الفوز فقط للنادي الأهلي هي خاطئة، لأن الكرة مكسب وخسارة”

عمرو أديب حسين الشحات محمد الشيبي بيراميدز اتحاد الكرة

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