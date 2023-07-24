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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أيمن أبو العلا: مصر قطعت أشواطًا كبيرة في حقوق الإنسان

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحوار الوطني تضمن كافة الآراء والأفكار، وهو خطوة هامة للاستفادة من كل الأفكار، مضيفًا أن مخرجات رائعة في ملف الحوار الوطني بكل الملفات.


وأضاف «أيمن أبو العلا » خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على "سي بي سي"،  أن ملف حقوق الإنسان معقد جدًا ويتم استغلاله خارجيًا بشكل سلبي في بعض الأحيان، مشيرًا إلى انه تم إطلاق الاسترايجية الوطني لحقوق الإنسان الزمت الحكومة بمحاور واضحة وتضمنت جميع التحديات التشريعية والاجتماعية والسياسية، وتناولت كل المحاور.

مصر قطعت أشواطًا كبيرة في حقوق الإنسان

وشدد  وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  على أن مصر قطعت أشواطًا كبيرة في حقوق الإنسان، وملفات تمكين المرأة، ووصولها لأعلى المناصب، بجانب التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تمييز في مصر، والبعض يرى أن حقوق الإنسان تتوقف عند الحقوق السياسية فقط.

وأشار النائب أيمن أبو العلا إلى أن الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان، بمثابة مستند لإلزام الحكومة ، وخلال عام من إصدارها تم بحث ما تم تنفيذه في هذه الاستراتيجية، مؤكدًا ضرورة زيادة الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطن المصري.

 

أيمن أبو العلا حقوق الإنسان مجلس النواب الحوار الوطني ملف الحوار الوطنى

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