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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب بالبحيرة

حادث إنقلاب بالبحيرة
حادث إنقلاب بالبحيرة

شهد طريق «مصر_ اسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون إتجاه العلمين بمحافظة البحيرة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة ونقلوا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

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إصابة 10 أشخاص في حادث 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه العملين، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وحرر المحضر اللازم.

الأجهزة الأمنية تنتقل إلى مكان الحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 7 سيارات إسعاف وتبين اختلال عجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته، وجاري المتابعة مع المستشفى لتحديد هوية المصابين وتقرير الحالة الصحية لهم. 

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