التعليم العالي: الطالب له الحق في تعديل رغباته حتى اللحظة الأخيرة بالتنسيق

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن هناك عدة أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات والمعاهد من قبل طلاب الثانوية العامة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن الإفصاح عن كلمة السر الخاصة بالطالب إلى صديقه من الأخطاء الأكثر شيوعا، والتي تُمكن الأخر من الدخول و تغيير رغبة زميله و التي تودي به إلى كلية لم تكن في حساباته أو قدم عليها.

مكتب التنسيق الالكتروني يأخذ بأخر نسخة معدلة للرغبات

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن اعتقاد الطلاب من وقت تسجيل رغباتهم بأنهم ليس لديهم الحق في تعديلها، أكثر الأخطاء الموجودة.

وتابع أن الطالب له الحق حتى اللحظة الأخيرة لإغلاق أي مرحلة من مراحل التنسيق بأن يعدل رغباته"، لافتا إلى أن مكتب التنسيق الالكتروني يأخذ بآخر نسخة معدلة للرغبات.

ونوه إلى أنه تم تصميم كل أدوات التوضيح و التوعية و تم نشرها خلال الأسبوع الماضي، بهدف تكثيف التوعية لدى أولياء الأمور و الطلاب لمعرفة ألية التسجيل.

وتابع، أن هناك كيانات وهمية تنشأ خلال هذه الفترة للتنسيق الإلكتروني، مؤكدا أنها غير معتمدة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و التي تقوم بإخداع الطلاب بمنحهم شهادات معتمدة.

