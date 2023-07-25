عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: الطالب له الحق في تعديل رغباته حتى اللحظة الأخيرة بالتنسيق

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي و المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إن هناك عدة أخطاء شائعة في تنسيق الجامعات والمعاهد من قبل طلاب الثانوية العامة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، أن الإفصاح عن كلمة السر الخاصة بالطالب إلى صديقه من الأخطاء الأكثر شيوعا، والتي تُمكن الأخر من الدخول و تغيير رغبة زميله و التي تودي به إلى كلية لم تكن في حساباته أو قدم عليها.

مكتب التنسيق الالكتروني يأخذ بأخر نسخة معدلة للرغبات

وأوضح المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن اعتقاد الطلاب من وقت تسجيل رغباتهم بأنهم ليس لديهم الحق في تعديلها،  أكثر الأخطاء الموجودة.

وتابع أن الطالب له الحق حتى اللحظة الأخيرة لإغلاق أي مرحلة من مراحل التنسيق بأن يعدل رغباته"، لافتا إلى أن مكتب التنسيق الالكتروني يأخذ بآخر نسخة معدلة للرغبات.

ونوه إلى أنه تم تصميم كل أدوات التوضيح و التوعية و تم نشرها خلال الأسبوع الماضي، بهدف تكثيف التوعية لدى أولياء الأمور و الطلاب لمعرفة ألية التسجيل.

وتابع، أن هناك كيانات وهمية تنشأ خلال هذه الفترة للتنسيق الإلكتروني، مؤكدا أنها غير معتمدة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و التي تقوم بإخداع الطلاب بمنحهم شهادات معتمدة. 
 

 

 

طلاب الثانوية العامة مراحل التنسيق التنسيق الالكترونى تسجيل الرغبات وزارة التعليم العالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

لو راجل أطلع اتكلم وقول.. رسالة نارية من تامر أمين للشيبي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يعلن عن صفقة جديدة لـ 4 مواسم

كهربا ودونجا وباهر المحمدي| ميدو يكشف سبب تعدي الشحات على نجم بيراميدز

بداية من اليوم.. حل عاجل لـ أزمة انقطاع الكهرباء

ميدو يكشف سر تدخل سالم الشامسي في أزمة اعتداء الشحات على الشيبي

شكلها اتغير خالص.. إطلالة صادمة لسارة سلامة على البحر بالمايوه

هدومك مرميه في الشنط.. زوجة حسن شاكوش الأولى تهاجم طليقته ريم طارق

ترشيحاتنا

الساعات الأشد صعوبة احذروا.. الأرصاد تصدم المواطنين بطقس اليوم والقاهرة تفوق التوقعات

بتلعب لصالح مين.. مدرب حرس الحدود: علاء عبدالعال ثار بعد تعادلنا مع الداخلية

أول تعليق من واشنطن بعد تأييد الكنيست لقانون الإصلاح القضائي في إسرائيل

هل قراءة سورة يس بعد الفجر في محرم بدعة؟.. الإفتاء: مشروطة

هروب الزبائن من مطعم نصرت الشهير .. لهذا السبب

صادم| بعد إلغاء حفل ترافيس سكوت.. تعرف على رأي الدكتور زاهي حواس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس تسجل 53 جنيها| خطوات جديدة للشرقية للدخان.. والزيادة غير مبررة.. ما الحكاية؟

القبة الحرارية.. موجة حر قاتلة تجتاح أمريكا والقادم أسوأ|صور

سر إهداء محمد بن راشد طفلة عراقية مجموعة خيول.. وهذا ردها

فيديو مؤثر.. التيك توكر الألماني نويل روبنسون يودع المصريين من ممشى أهل مصر

فيديو

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

فك العمل ابوس رجلك.. فيفي عبده تستغيث وهذه عقوبة الجدل والشعوذة/ فيديو جراف

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

اﻟﻤﺰﻳﺪ