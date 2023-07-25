احتفالا بذكرى ثورة يوليو.. قصور الثقافة تقدم عروضا فنية لأطفال الأسمرات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى احتفالاتها بثورة يوليو المجيدة، حيث أقام قصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات احتفالية بهذه المناسبة تضمنت عرضا فنيا لفرقة الفنون الشعبية أطفال الأسمرات، والتي قدمت استعراض "علمونا في مدرستنا، ورقصة صعيدي"، بجانب فقرة "التنورة" لكريم عبده ونادين عصام.

كما تضمنت الاحتفالية ورشة حكي بتحريك العرائس عن ثورة يوليو بعنوان "أبو علي البورسعيدي" للدكتور حسام قطب - باحث دكتوراه في الإعلام وثقافة الأطفال، تناولت الورشة من خلال التحاور مع الأطفال التعرف على الثورة وأسبابها ونتائجها ومنها إنهاء عصر الملكية ورحيل الملك عن مصر وإعلان الجمهورية، كما أوضح الباحث عددا من إنجازات الثورة ومنها الإصلاح الزراعي والاقتصادي والتعليمي وهو ما تحقق في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وبناء السد العالي، ومجانية التعليم، وإنشاء العديد من المشروعات في الصناعة مثل الحديد والصلب وغيرها، هذا بجانب فقرة المهرج لمحمود خاطر والذى قدم فقرات ترفيهية وفوازير ومسابقات استمتع بها الأطفال، مع ورشة طباعة بالأستنسل تنفيذ علياء محمد.

جاء ذلك بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وإلهام واصف مدير عام الفرع، وفي سياق برنامج حافل لقصور الثقافة بجميع المحافظات احتفالا بذكرى ثورة يوليو وما حققته من مكتسبات وإنجازات كبرى.