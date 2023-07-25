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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بورسعيد في عيون أطفالنا ضمن فعاليات قصور الثقافة بمعرض كتاب الباسلة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الفنية للأطفال، خلال اليومين الأول والثاني من المعرض الذي انطلقت فعالياته، وذلك ضمن مشاركتها في معرض بورسعيد السادس للكتاب.

تضمنت الفعاليات جدارية من القماش نفذت بإشراف الفنانة غادة عبد النبي بعنوان "بورسعيد في عيون أطفالنا"، حيث سجلت أنامل الأطفال ملامح المدينة الباسلة في عيون الأطفال، وجاءت الرسومات معبرة عن مدى الانتماء للمحافظة وموقعها الساحلي.

 وتضمنت الطاحونة الحمراء والهلب شعار المحافظة، والشمس والبحر وعناصر الطبيعة الساحليه مستخدمين ألوانا من الأكريليك على قماش الدك، وظهرت الجدارية بهارموني وانسيابية وتلاحم بين كافة العناصر يعلوها شمس مشرقة.

كما قدمت ورشة فنية للنحت ثلاثي الأبعاد باستخدام الصلصال الهش لعمل أشكال للحشرات صغيرة الحجم ذات التفاصيل الكثيرة والمستوحاة من أفلام الرسوم المتحركة مثل الدعسوقة والنحلة، والحلزونة.

وبالتوازي نفذت الفنانة كريمة الديب ورشة فنون تشكيلية بعنوان"تكنولوجيا الواقع المعزز واستخداماته" لرسم لوحات بالخامات التقليدية مستوحاة من أغلفة القصص والكتب، بألوان الأكريليك على ورق الكانسون الملون، حيث جاءت رسومات الاطفال لدمج التكنولوجيا مع الفن واستلهام عناصر من الطبيعة إلى جانب رموز للتكنولوجيا تعكس مدى اعجاب وإقبال الأطفال على الورشة وموضوعها.

وشهدت الفعاليات التي تقدمها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ورشة فنية لتعلم بعض تقنيات تكنولوجيا الواقع المعزز وتطبيقها لاستحداث رؤية فنية جديدة  للوحة الفنية المعاصرة، وذلك من خلال جمع التصميمات واللوحات لإخراج فيديو مرتبط باللوحات الفنية المنفذة بالألوان باستخدام أحد تطبيقات الواقع المعزز.

يشار إلى أن قصور الثقافة تشارك في الدورة السادسة لمعرض بورسعيد للكتاب، الذي يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو، بأكثر من 250 عنوانا من سلاسل إصدارات مشروع النشر، ومنها أحدث إصداراتها خلال العام الحالي 2023، والتي تتميز بقيمتها الكبيرة وأسعارها المخفضة، كما تقدم عددا من الفعاليات ضمن البرامج المخصصة للأطفال بالمعرض، ويشهد المعرض جولة تنظمها الهيئة لأطفال وأبناء الإسكان البديل بالقابوطي.

معرض بورسعيد السادس للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الفنية للأطفال الفنانة غادة عبد النبي بورسعيد في عيون أطفالنا

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