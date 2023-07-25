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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أورام الجهاز الهضمي| أسماء الليثي تكشف تفاصيل فوزها بجائزة الأمم النامية ببرشلونة

الأورام
الأورام

خصص برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء الاثنين، فقرة عن فوز الباحثة أسماء سلامة الليثي، طبيبة بمستشفي جامعة قناة السويس، ابنة مدينة العريش شمال سيناء بجائزة الامم النامية عن بحثها المقدم للمؤتمر الطبي برشلونة عن أورام الجهاز الهضمي.

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وخلال الفقرة قالت أسماء سلامة الليثي، في مداخلة هاتفية أن هذا الأمر ضمن ٥ فائزين آخرين من دول الهند واوكرنيا وايران، متابعا أن إجمالى عدد الابحاث المقدمة للمؤتمر 1200 بحث علمي عن الأورام المختلفة التي تصيب الجهاز الهضمي.
وأضافت انه خضعت هذه الابحاث الى تقييم من قبل اللجنة المنظمة للمؤتمر ، وتم اختيار 450 بحثا للمرحلة التالية.

وأكملت أنه موضوع البحث عن تغيير خطط العلاج مستقبلا لاستخدام طرق اخري لعلاج هذا النوع من الأورام التي تصيب الجهاز الهضمي بديلا عن استخدام العلاج الكيماوي.
 

أسماء عبدالعظيم شمال سيناء المؤتمر الطبي اخبار التوك شو اورام الجهاز الهضمي

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