الزمالك صنع نجوميته.. تعليق مثير من حازم إمام على انتقال إمام عاشور للأهلي

علق حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، على صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي.

وقال إمام عبر قناة (DMC): "عاشور يملك قدرات جيدة ولكن من حق جماهير الزمالك أن تغضب منه لأن الزمالك من صنع نجوميته بعدما كان لاعبا في حرس الحدود".

وواصل: "كنت سعيدا للغاية بخروج إمام عاشور للاحتراف في أوروبا، خاصة أنه تألق في بداية تجربته مع ميتيلاند لكنه لم يستكمل تجربته.. للأسف مصر تملك المواهب ولكن الفارق في العقلية".

وحول مشاركة الزمالك في البطولة العربية، قال إمام: "الزمالك ليس جاهزا في رأيي، أتمنى أن يكون في الموعد خاصة أن كرة القدم تحمل كل شيء ولدينا أحلام كبيرة في هذه البطولة".