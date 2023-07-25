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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقترب من إنهاء أزمة إيقاف القيد.. ملك موسى تكشف التفاصيل

صدى البلد

أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن نادي الزمالك بات قريبا بشدة من إنهاء أزمة القيد الموقوفة بسبب مستحقات سبورتنج لشبونة من انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، بعد العمل على تجميع الأموال الخاصة بالغرامة.

وتابعت موسى خلال تواجدها ضيفة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "محمود حمادة لاعب فاركو بات قريبا من التوقيع مع الزمالك، ولكن الخلاف المادي بين الناديين هو ما يعطل الصفقة حتى الآن".

وأضافت ملك موسى: "الزمالك حصل على توقيع أحمد ميهوب حارس مرمى نادي غزل المحلة، ويفاوض طلائع الجيش لاستعارة خدمات محمد شحاته لمدة موسم، بعد تمديد عقده 4 مواسم مع الفريق".

وفي سياق آخر تلقى الكابتن جمال عبد الحميد رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتصالاً هاتفيا من ضياء حماد نائب سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية اطمأن خلالها الأخير على البعثة.

وأكد ضياء حماد على توفير كافة احتياجات فريق الزمالك خلال فترة تواجدهم بالسعودية خلال منافسات البطولة العربية.

وأوضح ضياء حماد أن السفير أحمد فاروق السفير المصري لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من موظفي السفارة سيحضرون المباراة الافتتاحية للزمالك بالبطولة العربية أمام الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة.

تولى الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الإشراف على جلسة تأهيل لعمرو السيسي لاعب وسط الأبيض بفندق الإقامة.

ويعاني اللاعب من إصابة في الكاحل ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو الجاري في السعودية.

وكان الزمالك خاض تدريبه الأول في السعودية صباح اليوم بملعب عكاظ استعدادا لخوض لقاء الاتحاد المنستيري في البطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط  الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط  الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر السعودي  يوم 3 أغسطس.

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