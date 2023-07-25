كيف خلق الله الإنسان؟.. علي جمعة: من 3 أجزاء فيها 10 عجائب

لاشك أن استفهام كيف خلق الإنسان ؟، يفتح أحد بوابات أسرار الخلق وعجائبه، خاصة مع كثرة الاعتقادات الشائعة بين الناس ، والتي لا تخرج أصل خلقته عن التراب والماء والطين، وهناك الكثير من الأسئلة التي تحير البعض وتدور في فلك كيف خلق الإنسان وإن كانت بصيغ أخرى كنفخ الروح فيه وما نحوها من جدليات.

كيف خلق الإنسان

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه من ثلاثة أجزاء كما قلنا قبل ذلك مرارًا.

وأضاف " جمعة " عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن ( كيف خلق الله الإنسان ؟): أولا الجسم ، بأن جعل الملائكة تنزل وتأتي له بتراب كما ورد بالكتب المقدسة ومنها القرآن الكريم ، وقد شكل الله تعالى التراب إلى طين وجعل الطين فخار ، فأصبح هناك جسم ونفخ في هذا الجسم من كائن منسوب في قدسيته إلى الله سبحانه وتعالى، مثل بيت الله ، وعبد الله تشريف كبير.

وتابع: و تُسمى روح الله منوهًا بأن هذا لا يعني أن الله تعالى قائم بروح وإنما روح الله تعالى هي مخلوقة، فنفخ الله تعالى من هذا الكائن في ذلك الجسم ، ومهمة الروح هي القيام بالعمليات الحيوية، ووصف الذين يعتقدون أن الله تعالى نفخ في سيدنا آدم روحه ، بالفهم الساذج، تمامًا كمن يظنون أن الله تعالى يسكن الكعبة باعتبارها بيته -بيت الله الحرام - .

مراحل خلق الإنسان

وأكد أن الله تعالى لم ينفخ فيه بنفسه ، كما يقول الله تعالى خلقنا ، عبدنا فالقضية كلها مضاف ومضاف إليه للاختصاص ، الروح من أمر ربي أي في الدائرة الإلهية ، ولا أحد يستطيع إخراج الروح قبل أجلها ولا نفخها ، فالروح هو مخلوق قدسي طاهر له خصائص ، مشيرًا إلى أن أعجب هذه الخصائص أنها تجعل هذا الطين الذي تحول إلى فخار -الجسد - ، والذي سيتحول إلى تراب عندما تغادره الروح ، فقد جعلته فيه جميع العمليات الحيوية .

واستطرد : فقد جعلته يتنفس ويدق قلبه وعقله يعمل وجعلت أعصابه تعمل فمخه يأمر بحركة يديه وقدميه، جعلته يستيقظ وينام وغيرها من مظاهر الحياة أي الحركة المريدة ، فقد أصبحت له إرادة وحركة إذن فهو حي ، وكذلك بثت في البهائم ، منوهًا بأن هناك مخلوقًا اسمه الروح له خصائص عديدة من أمر الله وتحت أمر الله هو الذي نفخه في الكائنات ابتداءً من الحيوانات إلى الطيور إلى الحشرات والثدييات والإنسان .

عجائب خلق الإنسان

وأشار إلى أن مهمة الروح هو التحرك بالإرادة ، وسواء كان الكائن له دورة دموية أو لا فله روح ، وهناك درجات من الكائنات فهناك المملكة الحيوانية والمملكة النباتية وهناك كذلك الجماد ، والإنسان جسم بداخله روح، وهو المخلوق الرباني الذي خلقه الله تعالى ليحرك الكائنات .

وأوضح قائلاً: ولكن الإنسان له جزء ثالث يميزه عن سائر الحيوانات ، وهو النفس وهي مختلفة عن الروح وهي النفس المدركة الإنسانية ، التي تجعل الإنسان إنسانا، وعند خروجها ينام، واليقظة تعني رجوع النفس والنوم يعني طلو ع النفس ، أما طلوع الروح يعني الموت أما إذا نزلت يصبح الإنسان كائنًا حيا، وهذا يحدث في الشهر الرابع للجنين ، والذي ينمو في بطن أمه حياة نباتية مثل الزرع ، فالنمو ليس دليل الحياة ، وتدخل النفس عند ولادته، فالنفس هي الموصوفة بصفات .