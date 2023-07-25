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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حبس وغرامة نصف مليون.. عقوبة الإعلان عن مشروعات تقسيم الأراضى قبل اعتمادها

غرامة مالية
غرامة مالية

تضمن قانون البناء ضوابط وآليات جديدة لمشروعات تقسيم الأراضي ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل لغرامة نصف مليون جنيه حال المخالفة.

في هذا الصدد ، نصت المادة 18 من القانون على أنه يحظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقًا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

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وطبقا للقانون ، لا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان.

 

عقوبات المخالفين 

 

يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات.

 

ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون.

 

قانون البناء مشروعات تقسيم الأراضى تقسيم الأراضى غرامة

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