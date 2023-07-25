كاتب صحفي: مليون و600 كيلو من الإنتاج السمكي سنوياً يعتمد على الأعلاف|فيديو

تحدث صبري عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي، عن الإفراج عن مستلزمات إنتاج الأعلاف في الموانئ، قائلاً: "الأعلاف من أخطر حلقات الأمن الغذائي، لأن الأعلاف تدخل في غذاء المواشي والدواجن والأسماك".

الأعلاف تشكل من 75 إلى 80% من الإنتاج

وأضاف صبري، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن سبب ارتفاع أسعار الأسماك، هو مليون و600 كيلو من الإنتاج السمكي سنوياً تنتج من المزارع السمكية التي تعتمد على الأعلاف.

وتابع: "الأعلاف تشكل من 75 إلى 80% من المنتج ككل، وسبب الأزمة في الأعلاف يرجع إلى أننا نستورد 80% من الأعلاف".