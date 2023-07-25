أخبار تهمك| الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، اليوم الثلاثاء 25 -7- 2023.

آخر تحركات الذهب اليوم الثلاثاء 25 - 7 - 2023

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2480 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2170 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 17360 جنيها.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 25_7_2023

سعر الدولار اليوم



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.33 جنيه للبيع،34.22 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.73 جنيه للبيع، 39.59جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.83 جنيه للبيع، و100.48 جنيه للشراء.

تتجاوز 42 درجة..الأرصاد توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بشأن طقس اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد استمرارا لموجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن موجة الطقس الحار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع واضح في نسب الرطوبة، لتتجاوز نسبة 90% على القاهرة الكبرى، مشددة على أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة.

الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

ونوهت بأن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تتجاوز ال 42 درجة مئوية، بالإضافة إلى هدوء سرعات الرياح.

وحذرت من وجود إضطراب في حركة الأمواج، ولذلك يجب علي المتواجدين على السواحل الشمالية توخي الحذر.

وأكدت أنه مع بداية الأسبوع القادم ستنكسر حدة موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، وسنعود للأجواء الصيفية المعتادة في هذا التوقيت.

وشددت على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وتناول كميات كبيرة للمياه.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 27

الإسكندرية 33 - 24

الإسماعيلية 39 -27

الغردقة 42 -30

أسوان 45 - 29

سوهاج 43 - 27

المنيا 40- 27