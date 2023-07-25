انطلاق ورشة عمل عن تطبيق التقنيات النووية فى مجال توثيق وترميم المومياوات

انطلقت اليوم بالقاهرة فاعليات ورشة عمل عن تطبيقات التقنيات النووية والإشعاعية والذكاء الاصطناعى فى مجال دراسة وتوثيق وترميم المومياوات والبقايا الآدمية والعظمية.

افتتح ورشة العمل الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، الدكتور هشام فؤاد رئيس الهيئة الأسبق ورئيس الجمعية المصرية للعلوم النووية، الدكتور عبد الفتاح هلال امين عام الجمعية والدكتورة منال عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة السياحة والأثار والدكتور احمد عاشور منسق الورشة وتستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام.

وتستهدف ورشة العمل المتخصصين بوزارة الآثارخاصة المرممين فى مجال المومياوات والبقايا الآدمية، وكذلك الباحثين في مجالات ترميم وحفظ الأثار من كليات الأثار بالجامعات المصرية.

وتشمل ورشة العمل عقد مجموعة من المحاضرات عن الذكاء الاصطناعى واستخداماته في مجالات حفظ وترميم الأثار، والأنثروبولوجيا الفيزيقية ، وحفظ المومياوات، واستعراض الطرق والتقنيات النووية المستخدمة في مجال حفظ وصيانة وترميم الأثار، وتوثيق البقايا الأدمية في المواقع الأثرية.

كما تشمل محاضرات حول، التقنيات الحديثة غير الإتلافية لفحص وتحليل المومياوات ، والتلف الميكروبيولوجي في الأثار، تقنيات الإشعاع للتعرف على أصول المواد ومكوناتها وكذلك تقدير عمر الأثار، استخدام أشعة إكس فى التحليل العناصرى، وكذلك التركيب البنائى للمواد، وكذلك استخدام جهاز مطياف الكتلة ذى البلازما المستحثة فى التحليل العناصرى والنظائرى للمواد.

وأشار الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية إلى أهمية هذه الورشة التي تدعم التعاون بين هيئة الطاقة الذرية ووزارة السياحة والأثار في مجالات حفظ وصيانة وترميم الأثار.

وأكد على ضرورة البدء في تطبيق هذه التكنولوجيات الحديثة في مجال حفظ وترميم الاثار المصرية خاصة المومياوات.

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