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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انزل واكشف واطمن.. استعدادات مبادرة "100 يوم صحة" بالمحافظات

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

عرضت إكسترا نيوز تقريرا معلوماتيا يرصد استعدادات مبادرة "100 يوم صحة"، حيث انطلقت المبادرة في 25 يونيو 2023، تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر".

وأوضح التقرير، أن المبادرة تستهدف نحو 105 ملايين مواطن مصري في جميع محافظات الجمهورية، وتضم أكثر من 500 قافلة و5 آلاف وحدة رعاية و700 مستشفى في جميع محافظات مصر، كما توفر 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام".

 

الجودة المطلوبة

وأضاف التقرير، أن المبادرة الصحية 100 يوم صحة، تهدف إلى التوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

مبادرة 100 يوم صحة مستشفي محافظات الجمهورية خدمة الماموجرام

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انزل واكشف واطمن.. استعدادات مبادرة "100 يوم صحة" بالمحافظات

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